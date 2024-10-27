انطلاق امتحانات التخصصات الطبية التي ينظمها المجلس القومي للتخصصات الطبية بالقضارف

شهد والي القضارف بالإنابة ووزير الصحة المكلف الدكتور أحمد الأمين آدم بجامعة القضارف صباح السبت إنطلاقة إمتحانات التخصصات الطبية للأطباء والتي ينظمها المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية. ويجلس بالولاية حوالي (137) طبيب وطبيبة لامتحانات الجزء الأول والتمهيدي في تخصصات مختلفة. وأوضح بروف. دفع الله علم الهدى مستشار وزير الصحة بالقضارف أن الزيارة تأتي في إطار متابعة أنشطة المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية فرع القضارف والمساهمة في تذليل الصعاب للأطباء الذين كانوا يسافرون للجلوس لهذا الإمتحان في مدن أخرى. وأكد الوالي بالإنابة التزامه بتذليل جميع الصعاب الفنية الإجرائية الأخرى لإكمال الجلوس لامتحانات الجزء الثاني للأطباء في التخصصات الطبية المختلفة في شهر مارس من العام 2025م بالقضارف. سونا

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