حليمة بولند تعود ببرنامج جديد ومثير – فيديو

تعود الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى الواجهة بقوة من جديد، عبر أحدث برامجها المثيرة للإعجاب والتي استحوذت على اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت اسم “بودكاست حليمة والأمراء”، وتستضيف الإعلامية الكويتية حليمة بولند في حلقاتها أهم الشخصيات الخليجية من شيوخ وأمراء من الخليج والمنطقة العربية.

وتستهدف حليمة بولند من مناقشات أحدث برامجها “بودكاست حليمة والأمراء” البحث عن الهوية العربية، دون أغافل الجانب النسوي، حيث تنوي الإعلامية الكويتية تسليط الضوء على أبرز وأهم سيدات الوطن العربي، لسماع تجاربهم الشخصية والحياتية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أولى الحلقات.

ونالت أولى حلقات “بودكاست حليمة والأمراء” اعجاب الجمهور في مختلف ربوع الوطن العربي، حيث حلت الشيخة جواهر بنت خليفة أل خليفة ضيفة على الإعلامية حليمة بولند التي تتمتع بمتابعة واسعة، ويتوقع أن تزيد رقعة البرنامج ليحظى باهتمام الجميع، في ظل اهتمامه باستضافة أهم الشخصيات بالخليج والوطن العربي.

وتواصل الإعلامية الكويتية حليمة بولند تألقها في سماء الشهرة، حيث تبرز موهبتها الفذة في تقديم البرامج التليفزيونية وإبرازها لشخصية جذابة ومميزة على الشاشة.

بابتسامتها الساحرة وأناقتها اللافتة، استطاعت حليمة أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث تتميز بأسلوبها الرشيق في الحوار وقدرتها على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

لم يقتصر نجاح حليمة على الشاشة الصغيرة فقط، بل امتد إلى عالم الموضة والأزياء، حيث تعتبر أيقونة للأناقة والجمال، وتحرص على اختيار أرقى الإطلالات التي تبرز ذوقها الرفيع.

بإطلالاتها الجريئة وأفكارها المبتكرة، أثبتت حليمة بولند أنها واحدة من أهم الشخصيات الإعلامية في الوطن العربي، وأنها قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

بوابة روز اليوسف