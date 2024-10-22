نفذ ديوان زكاة الدندر ضمن برامجه الخدمية والاسنادية لدعم نازحي الدندر بالحواته برنامج توزيع دعم نقدي بتكلفة( ٥ ) ملايين جنيها وذلك بالتنسيق مع منظمة الدندر للغوث والإعمار . وأوضح( لسونا ) مدير زكاة الدندر الأستاذ الطيب بشير حماد بأن الديوان ظل يضطلع بدوره الخدمي تجاه المسؤولية المجتمعية لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد . وقال ان برنامج التوزيع النقدي جاء بالتعاون مع منظمة الدندر للغوث والإعمار وبحضور مدير إدارة الجباية بمكتب زكاة محلية الدندر الأستاذ عبدالمحسن عبدالسلام حسين والأستاذ أبوبكر عبدالقادرالأمير رئيس منظمة الدندر للغوث والإعمار ، مشيدا بالتنسيق التام مع المنظمة مثمنا جهودها وإسهامها الفاعل في تقديم المساعدات الإنسانية لنازحي محلية الدندر . واعرب حماد عن شكره لأمين امانة الزكاة بولاية سنار الأستاذ إبراهيم يوسف محمد بجانب امين أمانة الزكاة بولاية القضارف ومدير زكاة محلية الرهد للاستضافة ولدعمهم ورعايتهم للبرامج الخدمية والتكافلية للنازحين بولاية القضارف كما ثمن جهود المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب بجانب إدارات الديوان بالولاية والمحلية. من جانبه أوضح رئيس منظمة الدندر للغوث والإعمار ابوبكر عبدالقادر الأمير ان المنظمة وبالتنسيق مع ديوان الزكاة نفذت برنامج التوزيع النقدي لعدد من نازحي الدندر بالحواته ، معربا عن شكره لديوان الزكاة بولاية سنار ومكتب زكاة الدندر بجانب شكره لكل الخيرين والداعمين والمانحين من المنظمات لدعم أعمال المنظمة ، وأكد الأمير إستمرارية عمل المنظمة الخدمي ودعمها المتواصل للنازحين. كما شمل البرنامج تفقد أوضاع النازحين بعدد من مراكز الايواء بالحواته بغرض الاطمئنان على أحوال نازحي ولاية سنار بولاية القضارف. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر زكاة الدندر بالتنسيق مع منظمة الدندر للغوث والإعمار تنفذ برنامج الدعم النقدي لنازحي الدندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.