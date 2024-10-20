رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت

تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. جاء ذلك خلال لقائه بمستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك في بورتسودان، حيث تم بحث قضية بترول جنوب السودان وسبل معالجة المعوقات المتعلقة بضخه عبر السودان. الحدث السوداني

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