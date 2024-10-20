مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم للدعم السريع على منطقة “أم دفيس” غربي كردفان

قتل 5 أشخاص وأصيب عدد من المواطنين جراء هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على منطقة “أم دفيس” بولاية غرب كردفان مساء أمس.

تدين شبكة أطباء السودان عمليات القتل الغير مبرر والذي تمارسها الدعم السريع ضد المواطنين العزل بمنطقة “أم دفيس” وهي مناطق غير عسكرية وليس فيها أي تواجد عسكري مما يزيد من معاناة المدنيين بالمنطقة الذين يعجزون عن حماية أنفسهم ضد هذه الهجمات. اليوم التالي

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