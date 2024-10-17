مقتل مواطن في قصف جديد للمليشيا استهدف أم درمان

A screen grab shows black smoke and fire at Omdurman market in Omdurman, Sudan, May 15, 2023. VIDEO OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم، عن وفاة مواطن يبلغ من العمر ستون عاما وإصابة خمسة مدنيين يجري علاجهم بمستشفى النو، وذلك إثر قصف نفذته المليشيا المتمردة للحارات السادسة والثامنة بالثورة أمدرمان.

وقال إنه لم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. اليوم التالي

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