‏وصلاً لمساعيها المستمرة في خدمة المواطنين، تعلن سـفــارة جمهـوريـة السـودان بالقـاهرة بأن موظـفــي «بنك أم درمان الوطني» سيقومون بتقديم خدمات تطبيق «أوو-كاش» والمتضمنة تنشيط التطبيق وتحديث بيانات العملاء وحل جميع المشكلات التي تواجه التطبيق وذلك يوم السبت من كل أسبوع بمقر السفارة بالدقي من 8:00 صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر سـفــارة جمهـوريـة السـودان بالقـاهرة تعلن عن وصول موظـفــي «بنك أم درمان الوطني» لتقديم خدمات تطبيق «أوو-كاش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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