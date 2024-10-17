تواصل الشركة السودانية للهاتف السيار، زين، حملة “أكتوبر الوردي” للتوعية بمخاطر سرطان الثدي في مدينة كسلا بالتعاون مع مجموعة من المبادرات النسوية. بدأت الحملة مطلع أكتوبر في نادي القاش وسط تفاعل كبير من النساء من مختلف الأعمار، حيث قدّمت الحملة خدمات توعوية مجانية شملت الإرشاد والنصائح والفحص المبكر، مما يسهم في إنقاذ حياة العديد من النساء والتقليل من حالات الإصابة بسرطان الثدي والتعافي المبكر.
و انتقلت الحملة إلى مدرسة الخنساء، أحد مراكز إيواء النازحين في مدينة كسلا. تميزت الفعالية بتقديم محاضرات توعوية وخدمات صحية، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي المبكر الذي يمكن النساء من الكشف عن أي أعراض دون الحاجة إلى طبيب. وقد أجرى فريق الحملة أكثر من خمسين فحصاً، ولم تُكتشف أي حالات لورم غير حميد.
وتخللت الفعالية أنشطة متنوعة من مسابقات وجوائز بالإضافة إلى مخاطبات توعوية شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور. أبدى المشاركون إعجابهم بالمبادرة واعتبروها خطوة بارزة لدعم صحة المرأة.
وتأتي الحملة تحت شعار “أكشفي بدري.. تسلمي تنجي”، حيث تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر سرطان الثدي. يُذكر أن شهر أكتوبر من كل عام يُخصص للتوعية بسرطان الثدي عالمياً، وقد تبنت زين هذه المبادرة منذ عام 2007 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وتشجيع الفحص الذاتي المبكر.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر حملة زين للتوعية بمخاطر سرطان الثدي تنتقل إلى دور الإيواء في كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.