حملة زين للتوعية بمخاطر سرطان الثدي تنتقل إلى دور الإيواء في كسلا

تواصل الشركة السودانية للهاتف السيار، زين، حملة “أكتوبر الوردي” للتوعية بمخاطر سرطان الثدي في مدينة كسلا بالتعاون مع مجموعة من المبادرات النسوية. بدأت الحملة مطلع أكتوبر في نادي القاش وسط تفاعل كبير من النساء من مختلف الأعمار، حيث قدّمت الحملة خدمات توعوية مجانية شملت الإرشاد والنصائح والفحص المبكر، مما يسهم في إنقاذ حياة العديد من النساء والتقليل من حالات الإصابة بسرطان الثدي والتعافي المبكر.

و انتقلت الحملة إلى مدرسة الخنساء، أحد مراكز إيواء النازحين في مدينة كسلا. تميزت الفعالية بتقديم محاضرات توعوية وخدمات صحية، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي المبكر الذي يمكن النساء من الكشف عن أي أعراض دون الحاجة إلى طبيب. وقد أجرى فريق الحملة أكثر من خمسين فحصاً، ولم تُكتشف أي حالات لورم غير حميد.

وتخللت الفعالية أنشطة متنوعة من مسابقات وجوائز بالإضافة إلى مخاطبات توعوية شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور. أبدى المشاركون إعجابهم بالمبادرة واعتبروها خطوة بارزة لدعم صحة المرأة.