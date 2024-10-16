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براءة اختراع سعودية في علاج تليف الكبد

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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حصل باحثان من جامعة جازان، على براءة اختراع من الهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة بعد تطوير تقنية مبتكرة لتوصيل البروتينات الدقيقة إلى خلايا الكبد؛ بهدف علاج تليُّف الكبد بفعالية أكبر.وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة جازان، الدكتور أسامة مدخلي، أنَّ الابتكار يعتمد على استخدام اللاكتوترانسفيرين، وهو نوع من البروتينات التي تدعم الجهاز المناعي، ويسهم في تنظيم الاستجابة المناعية وحماية الجسم من الأمراض.

وأضاف: إنَّ الابتكار يتمحور حول تحسين توصيل هذا البروتين إلى الكبد بشكل فعَّال؛ بهدف علاج حالات تليُّف الكبد، مشيرًا إلى أنَّه تم استخدام جسيمات متناهية الصغر قادرة على حمل البروتين إلى الخلايا المصابة؛ ممَّا يزيد من فعالية العلاج، ويقلل من الأضرار التي تلحق بالكبد، كما تسهم هذه الجسيمات في تحسين وظائف الكبد عبر تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، وحماية الكبد من التلف، مبينًا أنَّه تم إنجاز البحث بمشاركة عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة، الدكتور سيفا كومار.

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جريدة المدينة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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