براءة اختراع سعودية في علاج تليف الكبد

حصل باحثان من جامعة جازان، على براءة اختراع من الهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة بعد تطوير تقنية مبتكرة لتوصيل البروتينات الدقيقة إلى خلايا الكبد؛ بهدف علاج تليُّف الكبد بفعالية أكبر.وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة جازان، الدكتور أسامة مدخلي، أنَّ الابتكار يعتمد على استخدام اللاكتوترانسفيرين، وهو نوع من البروتينات التي تدعم الجهاز المناعي، ويسهم في تنظيم الاستجابة المناعية وحماية الجسم من الأمراض.

وأضاف: إنَّ الابتكار يتمحور حول تحسين توصيل هذا البروتين إلى الكبد بشكل فعَّال؛ بهدف علاج حالات تليُّف الكبد، مشيرًا إلى أنَّه تم استخدام جسيمات متناهية الصغر قادرة على حمل البروتين إلى الخلايا المصابة؛ ممَّا يزيد من فعالية العلاج، ويقلل من الأضرار التي تلحق بالكبد، كما تسهم هذه الجسيمات في تحسين وظائف الكبد عبر تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، وحماية الكبد من التلف، مبينًا أنَّه تم إنجاز البحث بمشاركة عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة، الدكتور سيفا كومار.

جريدة المدينة