أحمد سعد في أحدث جلسة تصوير له على متن يخت وسط الماء بإيطاليا – صور

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بعض الصور الجديدة له، وذلك من أحدث جلسة تصوير قام بها، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ونشر سعد الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلالها بإطلالة متميزة، حيث كان على متن يخت وسط الماء، بالسواحل الإيطالية، ويظهر خلفه منظر طبيعي رائع.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الفنان أحمد سعد، حيث حصدت الصور ما يزيد على ٤٣ ألف تفاعل في أقل من ساعة من وقت نشرها.

بوابة الأهرام