الأزرق يبحث مع ترك معالجة اثار فيضان القاش

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق مع ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد احمد محمد الامين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وبحضور امين عام الحكومة الاستاذ علي ابوفاطمة كرار الثلاثاء، السبل الكفيلة بمعالجة الآثار التي نجمت من فيضان نهر القاش وادت الي انقطاع الطرق وعزل عدد من قرى مناطق القاش وتعذر الوصول إليها خاصة قري مكلي وتندلاي اروما ومتاتيب.

وامن اللقاء على أهمية وضرورة فتح الطرق المودية الي القري التي عزلتها المياه وايصال المساعدات الإنسانية والقرى المتأثرة. واوضح ترك ان اللقاء مع والي كسلا تطرق الي أهمية الإسراع في تنفيذ الامر مشيرا الي ان هنالك اجتماعا سيعقد مع مجلس امناء مشروع القاش الزراعي لمزيد من البحث في المسألة وكيفية الاستفادة من مياه الفيضان في عملية الزراعة بالمشروع و التي غطت مساحات واسعة حتى يتم تحويل المياه من نغمة الي نعمة.

وكشف ترك عن الزيارة المرتقبة لوالي الولاية لعدد من القرى والمناطق التي تأثرت بفيضان القاش مضيفا ان اللقاء تطرق أيضا الي جملة من القضايا التي تخص مواطن المنطقة فضلا عن مبادرة ابناء البجا في الخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي والتي ستعقد ورشها اعتبارا من الأحد المقبل.

وعبر ترك عن شكره لاهتمام الوالي بالقضايا التي تم طرحها اضافة الي وقفة الاجهزة التنفيذية المختلفة مع مواطن القاش مشيرا في هذا الصدد الي توجيه والي الولاية لهيئة مياه الشرب بمعالجة اشكاليات مياه قرية اوملي لمعالجة اشكاليات العطش بالقرية.

واوضح ترك ان اللقاء تناول أيضا موقف الاستنفار. والمقاومة الشعبية بالقطاع الشمالي للقاش وقوات حرس الحدود اضافة الي معالجة الاشكاليات التي تواجه القطاع.

سونا