وزارة التموين المصرية: الاستيراد متواصلٌ من السودان دون أي عقبات لوجستية

قال أحمد كمال معاون وزير التموين المصري، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ أرصدة البلاد الموجودة حالياً من اللحوم السودانية والجيبوتية تبلغ 20 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى أن الأرصدة المتاحة تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات، مؤكدًا أن الاستيراد متواصلٌ من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية.

وأضاف أحمد كمال في رده على أسئلة الصحفيين حول بيان وقف تصدير اللحوم والصادرات السودانية إلى مصر، من قِبل مليشيا الدعم السريع، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، استوردت اللحوم من عدة دول أفريقية أخرى (جيبوتي – الصومال) بكميات أكبر من المستوردة من السودان – بحسب ما أوردته صحيفة الشروق المصرية.

وأشار إلى أنه تُوجد سلع تستوردها السودان من جمهورية مصر العربية، إذ ساهمت مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني عبر توريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (أرز، سكر، دقيق وزيوت)، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية، التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.

صحيفة السوداني