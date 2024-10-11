في أول وأسرع استجابة لنداء الرويبضة الريموت لعصاباته ومليشياته بتقدير موقفها حسب الظروف .. هروب جماعي لقيادات عصابة مليشيا التمرد من مدينة أم روابة وهلع وسط المتعاونين الذين تم تجنيدهم من أبناء المنطقة .. • جحافل الجيش السوداني علي مقربة من منطقة الغبشة .. • نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد

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