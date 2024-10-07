شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة خلال حفل في كمبالا

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني أقيم خارج البلاد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, تقدم فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضح أثناء تقديمها وصلة غنائية. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الحفل الذي أحيته الفنانة شهد أزهري أقيم بالعاصمة الأوغندية كمبالا, وحضره عدد من السودانيين هناك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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