كباشي : يشرف على سير العمليات العسكرية بمحوري النيل الأبيض وسنار

أشرف عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على سير العمليات العسكرية بعدة محاور بولاية النيل الأبيض وسنار حتى إلتحم جيش سنار بتماسيح النيل الأبيض وفتح الطريق القومي سنار ربك.

وقدم كباشي التهنئة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين الذين قدموا الغالي والنفيس حفاظا على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه ودحرهم للتمرد

وتعهد كباشي بمواصلة الزحف حتى تطهير آخر شبر من هذا البلد من دنس المليشيا الإرهابية المتمردة. اليوم السابع

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