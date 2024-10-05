الجيش السوداني هنأت تنسيقية لجان المقاومة بالحلفايا، المواطنين وخلو المنطقة من الاشتباكات والنزاعات.

وقال بيان للتنسيقية اليوم السبت: “نبارك لسكان حلفاية الملوك خلوّها من المليشيات الذين أذاقوا مواطن الحلفايا الويلات من قتل وتعذيب وتشريد وإذلال ونهب ممتلكات، ونتمنى أن تدوم الأفراح ويتحرر الوطن الكبير ويعمّ الأمن والسلام” .

وتابع البيان: “ولأن صوت الحق لا بد أن يقود؛ ننفي لكم الشائعات التي ادعت بسقوط شهداء من متطوعي غرفة طوارئ الحلفايا من قِبل القوات المسلحة ، نطمئنكم أن جميع الأهالي بخير والحلفايا بخير”. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة الحلفايا تهنئ المواطنين بخلو المنطقة من المليشيا وتنفي مقتل مدنيين على يد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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