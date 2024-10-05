فاجأ رجل سوداني قيل أنه في الستين من عمره مطربة أثناء تقديمها وصلة غنائية من أعلى المسرح خلال حفل حضره جمهور غفير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الرجل المطربة بــ(مبخر) يحمله في يده أثناء صعوده المسرح الذي كانت تغني فيه. https://www.facebook.com/reel/2642198905952202 وأطلق الرجل البخور على الفنانة التي تجاوبت معه حيث غنت له (بخرونا ما يسحرونا) وسط فرحته التي عبر عنها بالضحك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل ستيني يفاجئ مطربة سودانية أثناء تقديمها وصلة غنائية بالمسرح.. يمسكها ويطلق عليها “البخور” والفنانة تتجاوب معه: (بخرونا ما يسحرونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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