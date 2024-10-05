عادت الإعلامية السودانية المعروفة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, لخطف الأضواء وجذب انتباه المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت نجمة قناة الهلال, وسودانية 24 السابقة, وهي تغني مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنيته الشهيرة (أنا قبل أعرفك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تعود لجذب انتباه المتابعين وهي تدندن بأغنية الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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