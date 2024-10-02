أثارت فتاة مصرية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تفاعلها الكبير مع الأكلات السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تلقت المصرية دعوة من إحدى صديقاتها لتناول وجبات سودانيات بمطعم سوداني بمدينة دبي بالإمارات. وعبرت المصرية عن انبهارها بالأكلات السودانية خصوصاً “السلات”, و “الأقاشي”, حيث قالت معلقة على أكلة “السلات” (أنا حأكل لحمة على حجر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (أنا حأكل لحمة على حجر) فتاة مصرية تتفاعل مع الأكلات السودانية “السلات والأقاشي” بعد أن جربتها لأول مرة وتثير ضحكات المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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