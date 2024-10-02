انهار قيادي بارز بقوات الدعم السريع, في البكاء خلال حديثه في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء حديث الربيع, بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش على الدعم السريع وتقدمه في عدد من المدن.
وقدم الربيع عبد المنعم, التحية لجنوده على ما قدموه طوال الفترة الماضية من الحرب واصفهم بأنهم (أرجل منهم).
ولوح القيادي بالدعم السريع, بالإنسحاب مؤكداً أن قواتهم إذا أعلنت انسحابها الآن فهذا يكفي بعد التضحيات ةالدماء التي قدموها خلال الحرب.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, سخر من بكاء الربيع عبد المنعم.
حيث كتبت الصحفية المعروفة فاطمة الصادق, على الفيديو ساخرة: (اجي يا ربيع بقيت في البكاء والانسحاب وبالنسبة لشندي القلت ماشين عليها) وكتبت ناشطة أخرى: (وبالنسبة للحكامة المنتظراكم حفيانة؟) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بعد انتصارات الجيش الأخيرة.. قيادي بارز بالدعم السريع ينهار في البكاء ويلوح بالانسحاب وساخرون: (أجي يا البكاء وبالنسبة لشندي القلتوا ماشين ليها والحكامة المنتظراكم حفيانة؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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