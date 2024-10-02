أشعلت “بلوجر”, سودانية معروفة مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك في أعقاب ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلوجر, أو المدونة الحسناء تبيان بشير, ظهرت في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها. وأكملت المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي عامها ال”19″ واحتفلت بذلك على أنغام الموسيقى ووضعها الرقم “19” في أرجاء المنزل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. “بلوجر” سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل باحتفالها بعيد ميلادها ال “19” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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