شاهد.. الفنانة آسيا بنة تخطف الأضواء وتتصدر الترند على مواقع التواصل السودانية بصور زواجها

خطفت الفنانة السودانية المعروفة آسيا بنة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصور من عقد قرانها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ جمهور مواقع التواصل بخبر عقد قران الفنانة بإحدى دول الخليج. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تصدرت صور عقد قران الفنانة آسيا بنة, “الترند” بعد تحقيقها أعلى نسبة تداول ومشاركة عبر السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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