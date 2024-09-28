تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة – 28 ديسمبر

اعتمدت وزارة التّربية والتّعليم الاتّحادية ، يوم السّبت الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري 2024، موعداً لبداية انطلاقة امتحانات الشّهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة للعام(٢٠٢٣م).

أعلن ذلك الدّكتور أحمد خليفة عمر كرار، المُفَوّض بتسيير أعمال وزارة التّربية والتّعليم الاتّحادية ، جاء ذلك لدى ترؤسه بقاعة اجتماعات الأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر لاجتماع مجلس امتحانات السّودان رقم(١) للعام(٢٠٢٤م).

حيث رحب الدّكتور أحمد خليفة عمر المُفَوّض بتسيير أعمال وزارة التّربية والتّعليم الاتّحادية بالحضور مترحّماً على روح فقيد العِلم والبلاد الأستاذ محمود سرالختم الحوري، وزير التّربية والتّعليم الاتحادي الذي وافته المنيّة هذا العام سائلاً الله تعالى أن يتقبل جهوده المقدّرة تجاه خدمة التّعليم بالبلاد. وشكر الدكتور أحمد خليفة عمر ، حكومة ولاية البحر الأحمر لإعدادها الجيّد لمقر الاجتماع، وقدّم تنويراً مفصّلاً لأعضاء المجلس عن استعدادات وزارة التّربية والتّعليم الاتحادية لعقد امتحانات الدّفعة المؤجلة.