مليشيا الدعم السريع يدمر مستشفى جديدة بالفاشر

أضاف الدعم السريع مستشفى إقرأ لقائمة ضحاياه حسب تنسقية لجان مقاومة الفاشر التي أوضحت ان المستشفى والتي تخدم القطاع الشمالي للمدينة قد تدمرت بالكامل وموضحةً ذلك بالصور .

وأضافت أن هنالك أنباء عن وفيات واصابات جراء ذلك الهجوم . وبذلك يكون الدعم السريع قد هاجم عدد 4 مستشفيات من بداية معاركه بالفاشر وبصورة منظمة . هاجم أول شئ المستشفى الجنوبي و بعد ذلك مستشفى السعودي للولادة وأول أمس مركز الكلى الوحيد بالمدينة والذي يخدم أكثر من 94 شخص يحتاجون بصوة دورية إلى خدمات غسيل الكلى وأخيراً مستشفى إقرأ الوحيدة من نوعها بالقطاع الشمالي للمدينة . التيار

