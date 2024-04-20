الخرس الزوجي.. الفيروس الهادم للأسرة

الأسرة هي أساس البناء المجتمعي، وهي اللبنة الأولية والأساسية في هذا البناء، فإذا صلحت هذه اللبنة صلح المجتمع، أما إذا أصابها الخلل أو الضعف، أصاب – بالتالي- المجتمع الضعف والوهن.

ولكن – للأسف- تتعرض الأسرة، في ظل هذا الغزو التكنولوجي الذي يحدث في عالمنا حالياً، وسرعة وتيرة الحياة، لكثير من المشكلات والتحديات التي تضرب أساسها وثوابتها. فأصبح رب الأسرة (الزوج) غارقا في العمل من أجل توفير حياة كريمة لأسرته، وإذا توفر له بعض الوقت قضاه مع أصدقائه. والزوجة (الأم) تعيش في حالة من التوتر والقلق، تائهة بين إيجاد صيغة أو طريقة مثالية وصحيحة لتربية أولادها، وبين إرضاء نفسها. والأبناء كلٌ يعيش في فقاعته الخاصة مُمسكاً بالهاتف يتصفح المواقع والمنصات المختلفة. أصبح كل فرد من أفراد الأسرة يعيش وحيداً على جزيرة منعزلة، وساد الخرس (الصمت) أرجاء البيوت.

إذاً فما الحل والعلاج؟

ولتسمح لى عزيزي القارئ أن أقترح – هنا- بعض الحلول:

• يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة: خصصا وقتاً محدداً تجلسان فيه معاً، تتحاوران معاً بحديث يملؤه الود والدفء والتفاهم، حديث هادئ عقلاني، تبوحان فيه بما في الصدور بصدق وصراحة وشفافية.

• ابحثا معاً عن أنشطة أو اهتمامات أو هوايات مشتركة بينكما تمارسونها معاً.

• أقضوا (الآباء والأمهات) وقتاً كافياً مع أبنائكم، تتحدثون معهم في مجلس تحفه الضحكات والابتسامات، وتغشاه المحبة والود والألفة. استمعوا لهم باهتمام وتقدير.

• فيا أيتها الزوجة: تحدثي وتواصلي مع زوجك- دائماً- بهدوء ولطف، كوني له أُماً وأختاً، أغدقي عليه بحنانك، أمطريه بكلمات التقدير والاحترام- لا عيب في ذلك. كوني له لا عليه.

• ويا أيها الزوج: كُن لزوجتك الأب والأخ والسند، مصدر الأمان والاطمئنان. فزوجتك أولى بكلامك الطيب، وأسرتك أحق بوقتك واهتمامك. فليس بالمال فقط تقوى الأُسر وتنجح.

همسة للأزواج والزوجات: تحدثوا، تواصلوا، أذيبوا أسوار الثلج بينكم بالحوار الدافئ الحاني. اطردوا الصمت (الخرس) من بيوتكم بلا رجعة، وإلا ستكون العواقب وخيمة، والثمن فادحاً، ذلك الثمن الذي سيدفعه – بلاريب – أبناؤكم.

فيصل محمد – باحث و أخصائي ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم – الشرق القطرية

