تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد تجار سوق أم درمان وفقاً لما عرفه المتابعين وهو يقف داخل إحدى عمارات السوق الشهير.
وطالب التاجر إبراهيم إدريس الذي حرص على زيارة سوق أم درمان والوقوف فيه, بقية التجار بالعودة لمباشرة عملهم وافتتاح دكاكينهم.
وذكر في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن كل المحلات تعرض للنهب والسرقة بما في ذلك المصارف والبنوك الموجودة في السوق.
لكنه عاد وبشر التجار بأن الأمن مستتب ولا يوجد ما يدعو للخوف, مطالباً أصحاب المحلات بالاستجابة للنداء وتعمير سوق أم درمان من جديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. تاجر يصور مقطع حديث من داخل سوق أم درمان.. يبشر التجار ويطالبهم بالعودة فوراً لافتتاح محلاتهم ومباشرة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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