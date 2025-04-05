الامارات | محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بمسابقات كأس دبي العالمي للعام 2025.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول .. بمشاركة أفضل 100 خيل في العالم .. ومجموعة من أفضل الفرسان وملاك الخيول من قارات العالم الخمس وحضور 65 ألف متفرج .."

‏وتابع سموه قائلا: "أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول عبر الجواد "هت شو".."

‏وأضاف سموه: "ونبارك لأصحاب الخيول والفرسان أجمل ليلة من سباقات الخيل العالمي .. ونبارك لدولة الإمارات هذا الحدث الاستثنائي الذي تم نقله بشكل مباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم" .

وأكد سموه: "ونلقاكم العام القادم على خير وبخير بإذن الله".