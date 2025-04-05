الامارات | الجواد الياباني "أدماير دايتونا" يقتنص لقب شوط "داربي الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الياباني أدماير دايتونا بالشوط الخامس "داربي الإمارات" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط الخامس على مسافة 1900 متر رملي، وبمشاركة 9 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الثانية".

وتبلغ جوائز "داربي الإمارات" مليون دولار أميركي.

وتمكن "أدماير دايتونا" المملوك لجنكو كوندو، وتحت إشراف المدرب يوكيهيرو كاتو وقيادة الفارس كريستوف لومير، من الحفاظ لليابان على اللقب للعام الرابع على التوالي، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1900 متر على المضمار الرملي في زمن قدره 1:59:13 دقيقة، متفوقاً على 8 من أبرز الخيول المشاركة.

وبلغت قيمة جوائز الشوط مليون دولار برعاية “جميرا” ونال الفائز جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار، بالإضافة إلى بطاقة تأهل رسمية إلى سباق "كنتاكي داربي".

يعد "ديربي الإمارات" السباق التحضيري الوحيد المؤهل إلى "كنتاكي ديربي" خارج الولايات المتحدة، ويمنح الفائز به 100 نقطة تضمن له المشاركة في السباق الأميركي العريق.

وجاء في المركز الثاني المهر البريطاني "هارت أوف أونر" المملوك لشركة جيم وكلير المحدودة، بإشراف المدرب جيمي أوسبورن وقيادة الفارسة سافي أوسبورن، محققاً جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الياباني "دون إن ذا مود" المملوك لكويشي يامادا، تحت إشراف تييتشي كوننو وقيادة ريوسي ساكي، ونال 100 ألف دولار.

من جانبه، أكد الفارس كريستوف لومير المتوج على صهوة الجواد الياباني" أدماير دايتونا أن المنافسة في هذا الشوط كانت الأصعب بعد أن حسم في اللحظات الأخيرة منوها إلى أن التتويج في كأس دبي العالمي أمر مهم في مسيرته وأشار إلى أنه حقق العديد من الإنجازات في دبي و سيواصل ذلك.

وأوضح أن المنافسة في الشوط الخامس كانت صعبة للغاية ولم تكن هناك أية ترشيحات للجواد "أدماير دايتونا" وهو ما يؤكد قوة الخيول المشاركة في منافسات هذا الشوط.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الخامس:

المركز الأول: أدماير دايتونا - اليابان