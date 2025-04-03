الامارات | بطولة القتال بالأيدي العارية تصل إلى دبي.. نزالات عالمية وعصر جديد لرياضات القتال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت رابطة مقاتلي العالم المؤتمر الصحافي الرسمي الأول لبطولة القتال بالأيدي العارية (BKFC) في فندق برج العرب يوم أول من أمس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، للإعلان عن انطلاق البطولة في دبي. هذا الحدث البارز جمع بين المؤسسين المشاركين لرابطة مقاتلي العالم، راجش بانجا وسونيل ماثيو، ومدير مجلس دبي الرياضي عيسى محمد شريف، ومؤسس البطولة ديفيد فيلدمان.

تم الكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل إقامة النسخة الأولى من البطولة في الإمارات، والتي ستقام في استاد سوق دبي الحرة للتنس يومي غدٍ وبعد غدٍ، مما يجعلها إضافة رئيسة لمشهد رياضات القتال في دبي، ويخلق موجة من الحماس على المستوى العالمي.

وعن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، والتي تهدف إلى جعل بطولة القتال بالأيدي العارية الحدث القتالي القادم عالميًا في دبي، صرّح راجش بانجا وسونيل ماثيو، المؤسسان المشاركان لرابطة مقاتلي العالم: «استغرق الأمر أكثر من عامين لجلب البطولة إلى هنا، حيث لعب ديفيد دورًا محوريًا في نمو البطولة التي أصبحت أسرع رياضات القتال نموًا في العالم. واجهنا تحديات عديدة في العثور على التوقيت المناسب، لكننا اليوم هنا، ونحن متحمسون جدًا ومستعدون لإثبات أن دبي ستكون الوجهة الأفضل خارج الولايات المتحدة».

شهد المؤتمر الصحافي حضورًا لامعًا لأبرز المقاتلين المشاركين في البطولة، حيث سيشهد يوم غدٍ نزالًا مثيرًا بين كارلوس «سنيك» ترينيداد وأوستن تروت على لقب الوزن المتوسط، إضافة إلى نزال السيدات الرئيسي بين بريتين هارت، بطلة الوزن القشي السابقة، وتاي إمري، اللتان ستتنافسان على لقب الوزن القشي للسيدات.

وسيشهد يوم بعد غدٍ، تحدى تومي ستريدوم حامل اللقب مع كاي ستيوارت في نزال مثير على لقب وزن الريشة، بينما ستواجه هانا رانكين المقاتلة جيسيكا بورغا في النزال الرئيس الثاني للحدث.