شكرا لقرائتكم خبر عن كأس عاصمة مصر.. سيراميكا والمصرى مواجهة بذكريات نهائي 2022 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، لمواجهة قوية وحاسمة بشكل كبير أمام المصرى البورسعيدى، في إطار الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها السبت المقبل.



وتعد مباراة السبت المقبل هى الثانية بين الفريقين فى كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الاندية سابقا"، حيث تواجه الفريقان من قبل فى نهائى نسخة 2022 - 2023، والتى حسمها سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج بلقبه الأولى فى هذه البطولة.

وستكون هذه المباراة بشعار التأكيد على التفوق من جانب سيراميكا، أو رد الاعتبار من أبناء بورسعيد وتحقيق الفوز وإحياء الآمال فى التأهل للدور المقبل.

يدخل سيراميكا المباراة فى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز فى لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل فى مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.