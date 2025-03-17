الامارات | راموس يخرج مطروداً بعد سلوك "غير مبرر" في الدوري المكسيكي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم الإسباني سيرجيو راموس للطرد في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه مونتيري أمام مضيفه بوماس أونام التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة 3-1 الأحد، في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وفاجأ راموس (38 سنة) الذي لم يخض أي مباراة طيلة ثمانية أشهر قبل التحاقه بمونتيري الجماهير بتصرف غير مبرر حين ركل اللاعب جييرمو مارتينيز في الثواني الأخيرة للمباراة ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة.

ويحتل مونتيري المركز الثامن في دوري الختام (كلاوسورا) بـ19 نقطة بعد 12 مرحلة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر كلوب أميركا.