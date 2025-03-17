الامارات | البطائح يقهر الوصل.. ويتأهل إلى نصف نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق البطائح إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة بعد فوزه على مضيفه الوصل بفارق 15 نقطة بنتيجة (86-71)، الأحد، في ختام الدور ربع النهائي للبطولة.

وانضم البطائح إلى أندية شباب الأهلي، والشارقة، والنصر، التي كانت قد حجزت مبكراً مقاعدها التأهل للدور نصف النهائي بإنهائها الدور التمهيدي في المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتاج البطائح والوصل والوحدة والظفرة خوض دورٍ تكميلي (ربع النهائي) بعدما أنهوا الدور التمهيدي بالمراكز من الرابع وحتى السابع، ليتمكن لاحقاً فريق البطائح من التأهل لإكمال المنافسة في المربع الذهبي للبطولة.

عودة إلى مباراة البطائح والوصل، إذ تمكن الأول من حسم الفترات الثلاثة الأولى بواقع (29-19 و22-14 و23-15)، فيما اكتفى لاعبو «الإمبراطور» بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة والأخيرة (23-12).

وينتظر إعلان لجنة المسابقات في اتحاد السلة عن جدول مباريات الأدوار النهائية في دوري الموسم الحالي بنظامه الجديد، ويشهد للمرة الأولى تتويج بطلين، الأول مخصص للفريق البطل وينافس عليه أندية شباب الأهلي والشارقة والنصر والبطائح، والكأس الثانية تمنح للفريق الذي ينهي منافسات «بلاي داون» بالمركز الأول وتقام بنظام التجمع وينافس عليه أندية الوصل والوحدة والظفرة والجزيرة.