شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام البرتغال وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 نظيره البرتغال وديا اليوم السبت للمرة الثانية ، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئين لليد في ودية إسبانيا أول أمس الأربعاء بنتيجة 36-33 ويلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و 15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.