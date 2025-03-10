الامارات | رياضيون: لا أعذار أمام بينتو.. كل الحلول متوافرة في المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون ومحللون فنيون في كرة القدم إن الوجوه الجديدة التي استدعاها المدرب البرتغالي، باولو بينتو، تمثّل إضافة كبيرة للمنتخب، ويمكنها حل مشكلتَي الدفاع والهجوم، لاسيما بعد انضمام لاعبَي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا لتدعيم الخط الأمامي، إلى جانب انضمام مدافعَي الوحدة علاء الدين زهير ولوكاس بيمنتا، كونهما يمثلان ثنائياً متفاهماً في الخط الخلفي، ما يمكّن الجهاز الفني من سد الثغرات التي عاناها المنتخب في الفترة الماضية.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الذين تم اختيارهم للمنتخب للمرة الأولى قدموا مستويات فنية عالية مع فرقهم في البطولات المحلية والخارجية، وأصبحوا الآن أوراقاً رابحة بيد المدرب بينتو، قبل مواجهتَي إيران وكوريا الشمالية يومَي 20 و25 الجاري على التوالي».

وتابعوا: «ليست هناك أعذار أمام بينتو بعدما اتسعت خياراته الفنية من اللاعبين، ما يعزز فرصة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026، فالكرة باتت حالياً في ملعب اللاعبين».

وشهدت القائمة الجديدة التي ضمت 27 لاعباً، انضمام لاعبي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا، ومدافع الوحدة علاء الدين زهير، ومهاجم الوصل جوناتاس للمرة الأولى، كما شهدت القائمة ضم مهاجم الوصل جوناتاس سانتوس، وعودة مهاجم شباب الأهلي سلطان عادل بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وشارك كايو لوكاس مع فريقه الشارقة في 17 مباراة في الدوري، منها 15 أساسياً، فيما شارك زميله لوان بيريرا في 16 مباراة، منها 14 أساسياً، ولعب مدافع الوحدة علاء زهير 14 مباراة، منها 11 أساسياً في الدوري، وبالنسبة لمهاجم الوصل جوناتاس سانتوس فقد شارك مع الوصل في 12 مباراة، منها ثماني مباريات أساسياً.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط خلف منتخب إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، علماً بأن «الأبيض» بدأ أمس، تجمعاً داخلياً في جبل علي في دبي.

عناصر بارزة

وقال مدرب خورفكان، عبدالمجيد النمر، إن قائمة المنتخب الجديدة شهدت ضم لاعبين بارزين في الدوري، قدموا مستويات طيبة مع فرقهم في الفترة الماضية، مثل كايو لوكاس ولوان بيريرا وبقية اللاعبين، لذلك فإنه متفائل بإمكانات لاعبي المنتخب.

وأضاف: «يفترض أن العناصر الجديدة تمثّل إضافة جديدة للمنتخب، خصوصاً أنهم قدموا مستويات طيبة مع فرقهم في الفترة الماضية».

وتابع: «أتمنى أن يكون المهاجم سلطان عادل (العائد من الإصابة) جاهزاً، وفي الفورمة، كونه كان غائباً عن اللعب لفترة طويلة».

علامة استفهام

من جهته، قال مدير فريق كرة القدم في نادي النصر سابقاً، المحلل الفني خالد عبيد، إن «القائمة ضمت 27 لاعباً، بينهم وجوه جديدة يتصدرها كايو لوكاس، إلى جانب لوان بيريرا، كون وجودهما يعد إضافة كبيرة للمنتخب، علاوة على وجود ماركوس مليوني، وحارب عبدالله، ويحيى الغساني».

وأضاف: «لوكاس بيمنتا يعد إضافة لدفاع المنتخب، نظراً لامتلاكه مواصفات المدافع الذي يحتاجه المنتخب إلى جانب وجود زميله المدافع علاء زهير، نظراً لوجود تجانس بينهما، كونهما يلعبان معاً في الوحدة، لذلك فإن وجود عناصر جديدة في خط الدفاع يخلق نوعاً من التنافس بين لاعبي خط الدفاع».

وقال: «هناك علامة استفهام وتساؤل بشأن عدم اختيار لاعب الوصل علي صالح للمرة الثالثة ضمن هذه المجموعة، لكن في النهاية نحترم خيارات وقناعات بينتو، كون هذه مسؤوليته، وأتمنى أن نشاهد تغييراً في مستوى أداء المنتخب، وأن يرتقي المستوى الفني إلى الأفضل».

وتابع: «بينتو ليست لديه أعذار بعدما اتسعت دائرة خياراته من اللاعبين، إضافة إلى وجود جودة في اللاعبين، ويبقى الأمر في كيفية تعامل مدرب المنتخب مع أهم مباراتين في هذه التصفيات، وهما مباراتا إيران وكوريا الشمالية».

حل مشكلة الهجوم

بدوره، قال اللاعب الدولي السابق المدرب الوطني في كرة القدم، نواف مبارك، إن «مشكلة المنتخب كانت في خط الهجوم، لذلك فإن ضم وجوه جديدة للمنتخب، إلى جانب عودة المهاجم سلطان عادل، سيحل هذه المشكلة بنسبة كبيرة، وسيعزز بنسبة كبيرة حظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم».

وأضاف: «وجود لوان بيريرا في خط الوسط سيصنع الفارق على مستوى خطي الدفاع والهجوم، إلى جانب وجود كايو لوكاس، كونه لاعباً مهارياً سريع الحركة في الملعب، بإمكانه أن يخلق فرصة من لا شيء، إلى جانب أن وجود لوكاس بيمنتا سيعزز قوة الدفاع الذي كان يعاني أيضاً وجود مشكلة».

وأردف نواف مبارك: «هناك أمور إيجابية في المنتخب، لذلك فإنه باتت لديه فرصة كبيرة في التأهل إلى كأس العالم 2026، ويجب على لاعبي المنتخب أن يثقوا بإمكاناتهم الفنية، لأن الأمور باتت حالياً بأيديهم».

. «الأبيض» يواجه إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 من الشهر الجاري على التوالي.