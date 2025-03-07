الامارات | كوزمين: «الفرسان» و«الملك» قدّما مباراة تفوق مستوى اللقاءات المحلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، سعادته بما قدّمه لاعبوه أمام شباب الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كما أعرب عن سعادته أيضاً بضم لاعبين جديدين من فريقه إلى قائمة المنتخب الوطني هما: كايو لوكاس ولوان بيريرا، لكنه في الوقت نفسه، أكد أن فريقه سيتأثر بغياب اللاعبين عن مباراة الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي) أمام شباب الأهلي.

وقال كوزمين لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة صعبة بين الفريقين، وكلاهما قدّم مباراة أعلى بكثير من مستوى المباريات المحلية، دائماً ما نبحث عن هذه النوعية من المباريات لجذب الجماهير، أشكر الفريقين على المجهود خلال المباراة، والحسم سيكون في مباراة العودة التي ستقام في الشارقة، لا توجد أفضلية لأي فريق خلال المواجهة المقبلة، الكفة متساوية، سنخوض 90 دقيقة جديدة، وربما 120 دقيقة طبقاً لنظام البطولة، بعدم احتساب أفضلية الهدف خارج الملعب».

وأضاف كوزمين: «أشكر اللاعبين على ما قدّموه في المباراة، خصوصاً أن هناك لاعبين شابين في خط الدفاع قدّما أداء رائعاً. أشكر فريقي، ولا يوجد ربط بين ما يقدّمه الفريق في الدوري والبطولة الآسيوية، لكن بالتأكيد شباب الأهلي والشارقة يقدّمان مستوى مختلفاً عندما يتواجهان، أكثر من أي فريق في بطولة الدوري». وعن استدعاء اللاعبين كايو لوكاس، ولوان بيريرا، للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني، وحديثه السابق عن رغبته في مساعدة المنتخب الوطني، تابع كوزمين: «بالتأكيد أمر جيد وجود اللاعبين في المنتخب الوطني، وسعيد لمساعدة المنتخب الوطني، لكن في المقابل سيتأثر الشارقة بالتأكيد في مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي يلتقي فيها الفريق أيضاً شباب الأهلي».