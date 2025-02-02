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الامارات | كلباء يتعاقد مع لاعب الوصل علي سالمين

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | كلباء يتعاقد مع لاعب الوصل علي سالمين 1/2
  • الامارات | كلباء يتعاقد مع لاعب الوصل علي سالمين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كلباء عبرحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني علي سالمين (29 سنة) لتمثيله في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي على سبيل الاعارة قادما من نادي الوصل.

ويتمتع سالمين بمستوى فني مميز في خط الوسط وخبرة كبيرة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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