الامارات | كلباء يتعاقد مع لاعب الوصل علي سالمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كلباء عبرحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني علي سالمين (29 سنة) لتمثيله في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي على سبيل الاعارة قادما من نادي الوصل.

ويتمتع سالمين بمستوى فني مميز في خط الوسط وخبرة كبيرة.