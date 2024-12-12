شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور لاعب المصري يرزق بابنه "سفيان" قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رزق أحمد أيمن منصور لاعب النادي المصري، بابنه سفيان، وكتب لاعب المصري عبر حسابه الشخصي على انستجرام: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولكالحمد بعد الرضاالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله ب سفيان أحمد منصور اسأل الله أن يبارك فيه ويحفظه و ينبته نباتاً حسناً وانيرزقنا بره و يجعله ظهر و سند لأخته ويبلغ أشده وأن يجعله من عباده الصالحين ومن حفظة كتابه الكريم.



أحمد أيمن منصور

يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، في مواجهة مثيرة، تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة، رفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

تقام مباراة الزمالك والمصري في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من التاسعة مساءً، وكان من المقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي، غير أن تغيير ملعب اللقاء ترتب عليه تغيير الموعد ليصبح في السادسة مساء الأحد.

تلقى النادي المصري، خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره من خلاله، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراته أمام الزمالك، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.