شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يظهر فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى ، على فيس بوك، صوراً لنجمها على معلول الظهير الأيسر للفريق أثناء ظهوره فى تدريبات اليوم.

وينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية فى غضون أيام قليلة، بعد اقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس، أثناء المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية ضد الترجي التونسي وابتعد عن الملاعب لمدة أكثر من 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يشارك علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل منتصف ديسمبر الجاري، بعد الاطمئنان على حالته البدنية وتدرجه في الأحمال البدنية التي سيؤديها في الفترة الأولى من انتظامه في التدريبات لحين الاطمئنان على إصابة وتر أكيلس والتأكد من سلامته التامة.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.