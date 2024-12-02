شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت اللجنة الأولمبية ، برئاسة ياسر إدريس، نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة، والتي أسفرت عن فوز سعيد صلاح برئاسة الاتحاد.

ونجح سعيد صلاح فى الفوز برئاسة الاتحاد المصري للمصارعة، وحصد صلاح 14 صوتا مقابل 7 أصوات لمنافسه هاني علام، وحسم منصب نائب الرئيس اللواء محمد محمود، وفاز بمنصب السكرتير العام إبراهيم عادل.

وفي منصب أمانة الصندوق أحمد محمود، بينما فاز بمنصب العضوية، وائل توفيق ومحمود عكاشة وسيد جمعة ومصطفى محمد وأشرف حافظ.

وعقد اتحاد المصارعة أول اجتماع لمجلس الادارة خلال الساعات الماضية لوضع الرتوش النهائية على الاستعدادات لبطولة إبراهيم مصطفى التى ستقام الشهر الجارى.

