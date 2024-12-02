شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يتوجه إلى العراق للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

سافرت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى العراق للمشاركة في البطولة العربية الثانية داخل الصالات، والتي تقام منافساتها فى الفترة من 2 وحتى 5 ديسمبر الجاري بمدينة السليمانية.

وستقام هذه البطولة على غرار نظام البطولات العالمية الكبرى المفتوحة، وسيتم السماح بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين في منافسات الفردي والفرق.



وسيشارك المنتخب بعدها في بطولة العراق الدولية الثانية للقوس والسهم المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.



ويترأس بعثة المنتخب في العراق العميد هاني حسين عضو مجلس الإدارة، وتتكون البعثة من علي عبد البر وبهاء عمرو وأحمد حسام وندى عزام في القوس الأولمبي، ونانسي الجبيلي ونورا الصباغ في منافسات القوس المركب، بالإضافة إلى ماجد محيي المدير الفني.



تأتي مشاركة المنتخب في البطولتين من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل البطولات الدولية التي سيشارك فيها منتخب القوس والسهم خلال الفترة المقبلة.