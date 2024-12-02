شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة.

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 45 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 26 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 11 خسارة، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 85 هدفاً وتلقت شباكه 62 هدفا، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الأفريقى.

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.

ارقام جوميز