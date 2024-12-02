شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق وسام أبو علي بمباراة الأهلى أمام أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم الأهلى، بمباراة فريقه المقبلة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الجارية، على أن يتم منحه الفرصة الكاملة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بشكل أفضل قبل الظهور فى المباريات.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي مؤخراً حاجته للتأهيل بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في مشط القدم، ويخوض اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي في الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وأبعدت الإصابة وسام أبو علي عن مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ثم مباراة ستاد أبيدجان التي فاز بها الفريق برباعية مقابل هدفين بدوري أبطال أفريقيا، ثم مباراة البنك الاهلى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الدوري.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.