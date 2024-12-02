شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد غزل المحلة لمتابعة اللقاء المثير والذي يجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع مضيفه غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعهما بجدول المسابقة.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.38 مليون يورو.

القيمة التسويقية للزمالك وغزل المحلة

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.