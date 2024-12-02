شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف أورلاندو بيراتس بفرمان مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من جهازه المعاون ضرورة تجهيز آخر 5 مباريات لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، سواء فى الدوري المحلى أو بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدور المجموعات.

ويتطلع كولر لتحقيق الانتصار الثانى بدور المجموعات على حساب أورلاندو بيراتس بعد الفوز باستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأولى.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.