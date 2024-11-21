شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي غدا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى نايل، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الجمعة، على ستاد السلام.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، دعدور.

خط الدفاع: محمد المغربي، كريم يحيي، محمود شبانه، عمرو صالح ،عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، مروان داوو..

خط الوسط: عبدالغني محمد، ناصر ناصر ،عمر الوحش، مورو ساليفو، ، كريم الديب، أحمد الشيمي.

خط الهجوم: بواتينج، بيكالي أوبامي، إيمانويل ابيه، فادي فريد، إسلام سمير، عمرو جمعة.

يختتم فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم ، تدريباته استعداداً لمباراة الاهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري قد كشف أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي قام بصرف مكافأتي فوز زعيم الثغر على فاركو وحرس الحدود في الجولتين الماضيتين من عمر مسابقة الدوري المصري خلال الساعات الماضية.

أوضح محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الإدارة قام اليوم بصرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، تحفيزا لهم بعد الأداء الجيد وحصد العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري.