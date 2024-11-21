شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نظام المكافآت فى الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري موقف إدارة زعيم الثغر من صرف مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد محمدين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي لا ينوي صرف مكافآت خاصة، ولكن يوجد لائحة خاصة للفريق تشتمل على مكافآت تصاعدية حال استمرار الفوز في المباريات.

أشار إلى أن الفريق حصل على المكافأة المقررة في اللائحة عقب الفوز على فاركو في الجولة الأولى وزادت 5 آلاف جنيه بعد الفوز على حرس الحدود في الجولة الثانية، ومن المنتظر أن تزيد 10 آلاف جنيه حال الفوز على الأهلي.

أردف مدير قطاع الكرة بالاتحاد أنه من حق المدير الفني طلب مكافأة استثنائية في بعض المباريات المؤثرة في ترتيب جدول الدوري وهذا البند موجود في اللائحة ومن حقه أن يطلب زيادة بنسبة 50 أو 100 % من قيمة المكافأة المقررة في اللائحة.