الامارات | «السوبر المصري» تسبب في تعادل العين مع الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لاعبي العين شاهدوا مجتمعين برفقة الجهاز الفني لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، الخميس الماضي في أبوظبي، بهدف التعرف إلى نقاط القوة والضعف في الأهلي منافسهم المنتظر بعد غدٍ، على استاد القاهرة بمسابقة كأس القارات «الإنتركونتننتال»، الأمر الذي شتّت تركيزهم في مباراة دبا الحصن ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين وأدى إلى سقوطهم في فخ التعادل 1-1.

وحصد العين ثماني نقاط فقط في خمس مباريات، متأخراً بفارق سبع نقاط عن الشارقة وشباب الأهلي المتصدرين بـ15 نقطة.

وفرض تداخل مشاركات العين في المسابقات المحلية والآسيوية والعالمية على المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو تغيير سياسته الخاصة بالتركيز على كل مباراة على حدة، فألقت الرغبة في التحضير لمباراة كأس القارات بظلالها على اختيارات المدرب، إذ أجلس مجموعة من اللاعبين الأساسيين في مقاعد الاحتياط في مقدمهم المغربي سفيان رحيمي، والباراغوياني اليخاندرو كاكو وماتياس بلاسيوس، والحارس خالد عيسى، في حين استبعد المدافع بندر الأحبابي من القائمة نهائياً.

وبينما بدأ المدرب المواجهة بالبدلاء على غرار الحارس الاحتياطي محمد بوسندة، درامان كوماري، خالد بطي، أحمد برمان وجينو إنفانتينو وسيكو بابا، إلا أن مجريات اللقاء فرضت عليه الاستعانة ببعض الأساسيين في بداية الشوط الثاني الذي شهد مشاركة كاكو، ورحيمي، وبالاسيوس وتراوري.

وكان كريسبو أشار في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، إلى أن العين بذل جهوداً كبيرة خلال المباراتين الماضيتين أمام حتا في كأس رئيس الدولة والهلال السعودي في البطولة الآسيوية، وقال كريسبو: «يتوجب علينا ألا ننسى أننا بعد مباراة دبا الحصن سنغادر مباشرة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي، لذلك ينبغي علينا أن نصل إلى مصر ونحن في أعلى درجات الجاهزية، لأن ظروف المواجهة قد تفرض الذهاب إلى وقت إضافي».

من جهته، أكد الخبير الفني والمحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، عبدالله حسن، أن نادي العين من الطبيعي أن يدفع ضريبة تداخل البطولات ما بين المحلية والقارية والعالمية.

وحول مشاهدة كريسبو ولاعبي فريقه لنهائي السوبر المصري بغرض التعرف عليه، قال لـ«الإمارات اليوم»: «يصعب الحصول على معلومات كافية عن المنافس خلال خوضه لمباراة (ديربي) أو (كلاسيكو)، وذلك ينطبق على الأهلي خلال مباراته أمام الزمالك في نهائي السوبر»، مشيراً إلى أن «الأسلوب الحماسي يغطي على الكثير من النقاط التي يحتاجها كريسبو للتعرف عليها».