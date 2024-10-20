الامارات | كارتابيا يسجل ويصنع ويؤهل شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا هدفاً وصنع آخر ليقود فريقه شباب الأهلي للتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الانتصار على مضيفه دبا الحصن بهدفين نظيفين، أمس.

واحتاج كارتابيا إلى دقيقتين فقط، ليسجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني من ركلة ركنية أرسلها بالمقاس على رأس زميله سردار آزمون الذي حولها في الشباك في الدقيقة الثامنة.

وحرمت العارضة والقائم شباب الأهلي إضافة هدفين آخرين.

وخلال الدقائق اللاحقة من عمر المواجهة سيطر الضيوف على المجريات طولاً وعرضاً، وكانوا الأكثر خطورة، خصوصاً أن الهدفين المبكرين أحبطا عزيمة أصحاب الأرض خلال محاولة العودة إلى المباراة.

ومع مرور الوقت اطمأن مدرب «فرسان دبي» البرتغالي باولو سوزا على النتيجة، وبدأ في التفكير للمباريات المقبلة التي تنتظر فريقه، وفي مقدمتها لقاء الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا 2، إذ أجرى أربعة تبديلات فأخرج الأعمدة الأساسية للفريق كارتابيا وسردار ويوري سيزار وريكيلم روشا.