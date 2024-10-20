الامارات | تراوري ينقذ الجزيرة أمام العروبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق الجزيرة هدفاً متأخراً في الدقيقة 84 بواسطة لاعبه المالي عمر تراوري في مرمى العروبة، أمس، على استاد محمد بن زايد في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم لينجو على إثره من مفاجأة البطولة، ويخطف بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

وكانت المباراة في طريقها للتمديد بعد أن أهدر لاعبو الفريقين عدداً من الفرص، وتأثروا بعامل الإرهاق بعد المجهود البدني الكبير الذي قدموه، وتحديداً في الشوط الثاني، إضافة إلى عامل الطقس نتيجة ارتفاع الرطوبة التي شهدتها أجواء المباراة.

وفي غمرة استبسال الضيوف أمام محاولات أصحاب الأرض للوصول إلى الوقت الإضافي، حسم لاعب الجزيرة عمر تراوري اللقاء في الوقت الأصلي بتسجيله هدف الانتصار ليجنب فريقه مشقة الذهاب إلى التمديد.