قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلنت قناة مفتوحة إذاعة مباراة الأهلي مع العين الإماراتي المقبلة في بطولة في بطولة إنتركونتيننتال "كأس القارات".

وكشفت قناة أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها يوم 29 من شهر أكتوبر الحالي على استاد القاهرة الدولي.

وذكرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المباراة سيتم نقلها بشكل مباشر يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تغطية كل ما يخص هذا اللقاء.

جدير بالذكر أن نادي العين الإماراتي تخطى عقبة نظيره أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي.

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